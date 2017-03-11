Марит Бьорген: Многие завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено

«Если мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, то у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что немало лыжников завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено. В сборной произошли большие перемены еще перед открытием сезона в Бейтостолене. Сейчас можно использовать только морскую воду в вакс-трейлере, а когда мы принимаем рецептурные препараты, то должны приносить их сами. Врачи команды нам больше их не выдают. Если нам нужно принимать какие-то другие лекарства, то мы сами должны их проверять — использовать Google и тому подобное, — цитирует Бьорген NRK.