Марит Бьорген: Многие завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено
Многократная чемпионка мира Марит Бьорген прокомментировала перспективу ужесточения правил использования противоастматических препаратов среди лыжников, передает Prosports.kz.
«Если мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, то у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что немало лыжников завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено. В сборной произошли большие перемены еще перед открытием сезона в Бейтостолене. Сейчас можно использовать только морскую воду в
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