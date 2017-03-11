Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29042962/
11 марта 2017, 16:55 | Зимние: Лыжный спорт | PROСПОРТ - Казахстан

Марит Бьорген: Многие завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено

Многократная чемпионка мира Марит Бьорген прокомментировала перспективу ужесточения правил использования противоастматических препаратов среди лыжников, передает Prosports.kz.

«Если мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, то у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что немало лыжников завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено. В сборной произошли большие перемены еще перед открытием сезона в Бейтостолене. Сейчас можно использовать только морскую воду в вакс-трейлере, а когда мы принимаем рецептурные препараты, то должны приносить их сами. Врачи команды нам больше их не выдают. Если нам нужно принимать какие-то другие лекарства, то мы сами должны их проверять — использовать Google и тому подобное, — цитирует Бьорген NRK.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»