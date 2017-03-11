Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29042665/
11 марта 2017, 16:13 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Легков и Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам

Россияне Александр Легков и Евгений Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в Ханты-Мансийске (24 марта — 2 апреля) и Апатитах (8—9 апреля), сообщает «ЮграМегаСпорт».

31 марта в Спортивном арбитражном суде состоится рассмотрение дел Александр и Евгения, которые были отстранены Международной федерации лыжного спорта вместе со своими соотечественниками Максимом Вылегжанином, Алексеем Петуховым, Юлией Ивановой и Евгенией Шаповаловой.

«В связи с тем, что рассмотрение дел Легкова и Белова придется на окончание чемпионата России, об участии в нем, к сожалению, уже не идёт речи», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, отстранённые Международной федерацией лыжного спорта, вошли в состав участников чемпионата России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»