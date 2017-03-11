Легков и Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам

31 марта в Спортивном арбитражном суде состоится рассмотрение дел Александр и Евгения, которые были отстранены Международной федерации лыжного спорта вместе со своими соотечественниками Максимом Вылегжанином, Алексеем Петуховым, Юлией Ивановой и Евгенией Шаповаловой.



«В связи с тем, что рассмотрение дел Легкова и Белова придется на окончание чемпионата России, об участии в нем, к сожалению, уже не идёт речи», — сообщает источник.



Ранее сообщалось, что Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, отстранённые Международной федерацией лыжного спорта, вошли в состав участников чемпионата России.