Легков и Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам
Россияне Александр Легков и Евгений Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в
Ханты-Мансийске (24 марта — 2 апреля) и Апатитах ( 8—9 апреля), сообщает «ЮграМегаСпорт».
31 марта в Спортивном арбитражном суде состоится рассмотрение дел Александр и Евгения, которые были отстранены Международной федерации лыжного спорта вместе со своими соотечественниками Максимом Вылегжанином, Алексеем Петуховым, Юлией Ивановой и Евгенией Шаповаловой.
«В связи с тем, что рассмотрение дел Легкова и Белова придется на окончание чемпионата России, об участии в нем, к сожалению, уже не идёт речи», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, отстранённые Международной федерацией лыжного спорта, вошли в состав участников чемпионата России.
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