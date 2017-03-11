Шипулин не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам
Россиянин Антон Шипулин опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о его участии в чемпионате России по лыжным гонкам в
Ханты-Мансийске.
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«Я не знаю, кто выкинул эту абсолютно фейковую информацию. Честно говоря, я даже не думал об этом. В этом сезоне я набегался так, что хватает забегов с биатлонистами, а с лыжниками уже не хочется. К тому же, сказывается усталость после поездки в Корею», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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