Швейцария не заинтересована в приглашении российского лыжника Черноусова

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Черноусов, завоевавший бронзу Олимпиады на марафонской дистанции, в нынешнем сезоне отказался тренироваться в составе сборной России и выступал исключительно на коммерческих соревнованиях. Отсутствие у 30-летнего спортсмена стартов за национальную команду породило слухи о том, что Черноусов может начать выступление за другую сборную, поскольку его супругой является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.

«Никаких подобных процессов не происходит», — сообщил ТАСС пресс-атташе швейцарской федерации Кристиан Шталь, отвечая на вопрос о возможной смене Черноусовым спортивного гражданства.

Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в скиатлоне.