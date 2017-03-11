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11 марта 2017, 15:03 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Швейцария не заинтересована в приглашении российского лыжника Черноусова

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжного спорта Швейцарии не предлагала призеру Олимпиады в Сочи россиянину Илье Черноусову сменить спортивное гражданство и выступать за сборную этой страны. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Спортсмен в нынешнем сезоне отказался тренироваться в составе сборной России и выступал исключительно на коммерческих соревнованиях. Увеличить
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Черноусов, завоевавший бронзу Олимпиады на марафонской дистанции, в нынешнем сезоне отказался тренироваться в составе сборной России и выступал исключительно на коммерческих соревнованиях. Отсутствие у 30-летнего спортсмена стартов за национальную команду породило слухи о том, что Черноусов может начать выступление за другую сборную, поскольку его супругой является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.

«Никаких подобных процессов не происходит», — сообщил ТАСС пресс-атташе швейцарской федерации Кристиан Шталь, отвечая на вопрос о возможной смене Черноусовым спортивного гражданства.

Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в скиатлоне.
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