Швейцария не заинтересована в приглашении российского лыжника Черноусова
МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжного спорта Швейцарии не предлагала призеру Олимпиады в Сочи россиянину Илье Черноусову сменить спортивное гражданство и выступать за сборную этой страны. Об этом ТАСС сообщили в организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Черноусов, завоевавший бронзу Олимпиады на марафонской дистанции, в нынешнем сезоне отказался тренироваться в составе сборной России и выступал исключительно на коммерческих соревнованиях. Отсутствие у 30-летнего спортсмена стартов за национальную команду породило слухи о том, что Черноусов может начать выступление за другую сборную, поскольку его супругой является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.
«Никаких подобных процессов не происходит», — сообщил ТАСС
Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в скиатлоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter