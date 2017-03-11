Трасса для могула впервые была подготовлена в Уфе специально к Спартакиаде

Ранее в Уфе прошли соревнования Спартакиады по фристайлу среди юношей и девушек в возрасте 14−16 лет.

«Немало усилий пришлось приложить для подготовки трасс, но небольшой опыт у нас уже был, — сказал Матвеев. — Мы хотим позиционировать себя как место проведения всероссийских спортивных состязаний по сноуборду и фристайлу. Обязательно попытаемся сюда привлечь всероссийские соревнования, которые соответствуют нашему перепаду высот, хотя технически мы можем провести хоть чемпионат мира».

Помимо Уфы, соревнования зимней Спартакиады-2017 проходят в Сочи, Белорецке (Республика Башкортостан), Саранске, Перми, Ульяновске, Омске, Коломне (Московская область), Чайковском (Пермский край) и деревне Кононовская (Архангельская область).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.