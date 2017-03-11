Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29040392/
11 марта 2017, 11:32 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белорус Станислав Гладченко занял пятое место на ЧМ по фристайлу

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Гладченко занял пятое место на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>11 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Станислав <span class=error>Гладченко</span> занял пятое место на чемпионате мира по <span class=error>фристайлу</span> в лыжной акробатике сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В испанской Сьерра-Неваде ему удалось получить от судей в суперфинале 95,58 балла. Чемпионом мира стал представитель США Джонатон Лиллис — 125,79 очка. Второе место занял победитель зачета розыгрыша Кубка мира сезона 2016/2017 китаец Ци Гуанпу — 120,36 балла. Бронзовый призером мирового форума стал Дэвид Моррис из Австралии — 114,93 балла.

В финал в лыжной акробатике вышел также еще один белорус Максим Густик, но побороться за медали он не смог. По сумме двух попыток он занял седьмое место и не вошел в шестерку сильнейших, которая и продолжила борьбу за награды. Не пробились в топ-6 и еще два ведущих атлета в этой дисциплине — американец Мак Бохоннон и россиянин Максим Буров.

На прошлом чемпионате мира 2015 года Максим Густик занял третье место, а Станислав Гладченко разместился в итоговом протоколе на 16-й позиции. Выступление в Сьерра-Неваде пропускал олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир, который во время сезона победил на трех этапах Кубка мира, но из-за проблем со спиной был вынужден пропустить остаток сезона.

В турнире среди женщин на чемпионате мира победу праздновала американка Эшли Колдуэлл (109,29), серебряным призером стала австралийка Дэниэлл Скотт (94,47), бронзовая награда у китаянки Сю Ментао (91,65). Белоруска Александра Романовская заняла 19-е место.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека

Медики провели исследование привычек и образа жизни белорусов

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2017 года