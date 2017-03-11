Белорус Станислав Гладченко занял пятое место на ЧМ по фристайлу
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Гладченко занял пятое место на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В испанской
В финал в лыжной акробатике вышел также еще один белорус Максим Густик, но побороться за медали он не смог. По сумме двух попыток он занял седьмое место и не вошел в шестерку сильнейших, которая и продолжила борьбу за награды. Не пробились в топ-6 и еще два ведущих атлета в этой дисциплине — американец Мак Бохоннон и россиянин Максим Буров.
На прошлом чемпионате мира 2015 года Максим Густик занял третье место, а Станислав Гладченко разместился в итоговом протоколе на 16-й позиции. Выступление в
В турнире среди женщин на чемпионате мира победу праздновала американка Эшли Колдуэлл (109,29), серебряным призером стала австралийка Дэниэлл Скотт (94,47), бронзовая награда у китаянки Сю Ментао (91,65). Белоруска Александра Романовская заняла 19-е место.
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