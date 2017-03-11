Белорус Станислав Гладченко занял пятое место на ЧМ по фристайлу

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В испанской Сьерра-Неваде ему удалось получить от судей в суперфинале 95,58 балла. Чемпионом мира стал представитель США Джонатон Лиллис — 125,79 очка. Второе место занял победитель зачета розыгрыша Кубка мира сезона 2016/2017 китаец Ци Гуанпу — 120,36 балла. Бронзовый призером мирового форума стал Дэвид Моррис из Австралии — 114,93 балла.

В финал в лыжной акробатике вышел также еще один белорус Максим Густик, но побороться за медали он не смог. По сумме двух попыток он занял седьмое место и не вошел в шестерку сильнейших, которая и продолжила борьбу за награды. Не пробились в топ-6 и еще два ведущих атлета в этой дисциплине — американец Мак Бохоннон и россиянин Максим Буров.

На прошлом чемпионате мира 2015 года Максим Густик занял третье место, а Станислав Гладченко разместился в итоговом протоколе на 16-й позиции. Выступление в Сьерра-Неваде пропускал олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир, который во время сезона победил на трех этапах Кубка мира, но из-за проблем со спиной был вынужден пропустить остаток сезона.

В турнире среди женщин на чемпионате мира победу праздновала американка Эшли Колдуэлл (109,29), серебряным призером стала австралийка Дэниэлл Скотт (94,47), бронзовая награда у китаянки Сю Ментао (91,65). Белоруска Александра Романовская заняла 19-е место.