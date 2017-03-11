Американская горнолыжница Шиффрин выиграла этап КМ в Скво-Вэлли в гигантском слаломе
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в американском Скво-Вэлли.
Шиффрин показала по сумме двух попыток общее время 2 минуты 16,42 секунды.
Второе место заняла итальянка Федерика Бриньоне с отставанием от лидера в 0,07 секунды, третьей стала француженка Тесса Ворле (+0,86).
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