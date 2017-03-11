Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29038916/
11 марта 2017, 0:20 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Американка Колдуэлл победила в лыжной акробатике на ЧМ, россиянка Спиридонова — 9-я

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Американка Эшли Колдуэлл выиграла соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).

В финале Колдуэлл получила 109,29 балла. Серебро досталось австралийке Даниэль Скотт (94,47). Тройку призеров замкнула китаянка Сюй Мэнтао (91,65).

Результаты россиянок: Кристина Спиридонова — 9-я, Любовь Никитина — 12-я, Александра Орлова — 16-я.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин