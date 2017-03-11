Американка Колдуэлл победила в лыжной акробатике на ЧМ, россиянка Спиридонова — 9-я
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Американка Эшли Колдуэлл выиграла соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).
В финале Колдуэлл получила 109,29 балла. Серебро досталось австралийке Даниэль Скотт (94,47). Тройку призеров замкнула китаянка Сюй Мэнтао (91,65).
Результаты россиянок: Кристина Спиридонова — 9-я, Любовь Никитина — 12-я, Александра Орлова — 16-я.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter