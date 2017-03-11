Американец Лиллис выиграл золото ЧМ по фристайлу в лыжной акробатике, Никитин — 9-й
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Американец Джонатан Лиллис завоевал золотую медаль чемпионата мира по фристайлу, который проходит в испанской Сьерра-Неваде, в лыжной акробатике.
Лиллис победил в соревнованиях в пятницу, набрав в финале 125,79 балла. Второе место занял китаец Ци Гуанпу (120,36), бронзу взял австралиец Дэвид Моррис (114,93).
Лучший из россиян Станислав Никитин показал девятый результат, Максим Буров занял 11-е место.
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