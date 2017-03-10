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10 марта 2017, 0:08 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Никитина и Спиридонова вышли в финал ЧМ по фристайлу в лыжной акробатике

В Сьерра-Неваде (Испания) завершилась квалификация соревнований по лыжной акробатике среди женщин в рамках чемпионата мира по фристайлу.

Любовь Никитина заняла седьмое место с результатом 95,52 балла, Кристина Спиридонова стала восьмой, набрав 91,65 балла. Обе спортсменки пробились в финальную стадию соревнований.

Ещё одна представительница России Александра Орлова стала 16-й (62,64) и завершила борьбу за награды, а выиграла квалификацию в лыжной акробатике американка Эшли Колдуэлл, набравшая 103,68 балла.
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