Никитина и Спиридонова вышли в финал ЧМ по фристайлу в лыжной акробатике
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Сьерра-Неваде (Испания) завершилась квалификация соревнований по лыжной акробатике среди женщин в рамках чемпионата мира по фристайлу.
Любовь Никитина заняла седьмое место с результатом 95,52 балла, Кристина Спиридонова стала восьмой, набрав 91,65 балла. Обе спортсменки пробились в финальную стадию соревнований.
Ещё одна представительница России Александра Орлова стала 16-й (62,64) и завершила борьбу за награды, а выиграла квалификацию в лыжной акробатике американка Эшли Колдуэлл, набравшая 103,68 балла.
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