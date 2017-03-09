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9 марта 2017, 18:54 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Федерация лыжного спорта Норвегии оплатит судебные расходы по делу Йохауг

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила взять на себя расходы по судебному процессу Терезы Йохауг, которая была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление допинга, но Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в Спортивном арбитражном суде.

«Для нас очень важно помогать Йохауг в такой трудной ситуации, ведь к употреблению запрещённого препарата привела ошибка врача сборной», — приводит слова главы комитета по лыжным гонкам федерации Турбьорна Скугстада ТКЛ.

Расходы на процесс по делу Йохауг уже составили 78 тыс. евро.
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