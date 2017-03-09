Федерация лыжного спорта Норвегии оплатит судебные расходы по делу Йохауг

«Для нас очень важно помогать Йохауг в такой трудной ситуации, ведь к употреблению запрещённого препарата привела ошибка врача сборной», — приводит слова главы комитета по лыжным гонкам федерации Турбьорна Скугстада ТКЛ.



Расходы на процесс по делу Йохауг уже составили 78 тыс. евро.