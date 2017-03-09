CAS: FIS требует существенно увеличить срок дисквалификации Йохауг

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила взять на себя расходы по судебному процессу Терезы Йохауг, которая была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление допинга, но Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в Спортивном арбитражном суде.