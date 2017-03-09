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9 марта 2017, 18:53 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

CAS: FIS требует существенно увеличить срок дисквалификации Йохауг

Спортивный арбитражный суд выступил с заявлением относительно слушаний по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг, дисквалифицированной на 13 месяцев за употребление клостебола.

Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в CAS.

«Международная федерация лыжного спорта решила обжаловать решение Национального олимпийского комитета Норвегии о дисквалификации Терезы Йохауг на 13 месяцев. FIS просит существенно увеличить срок дисквалификации Йохауг», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
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Новости Лыжного спорта

Федерация лыжного спорта Норвегии оплатит судебные расходы по делу Йохауг

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила взять на себя расходы по судебному процессу Терезы Йохауг, которая была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление допинга, но Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в Спортивном арбитражном суде.
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