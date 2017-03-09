CAS рассмотрит дела российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 31 марта
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 31 марта, сообщается на официальном сайте CAS.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS.
21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
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