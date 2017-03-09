CAS рассмотрит дела российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 31 марта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS.

21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.