«Я считаю, что это наказание — показательный пример для всей норвежской сборной после двух случаев применения допинга, которые были. Это не является только личным наказанием Терезы, это пример для всех нас. Мне жаль её. Теперь ей придётся ещё жить в неведении решения CAS по апелляции FIS. На её месте мог оказаться я. И кто-то другой из норвежской команды. Это всё очень грустно», — приводит слова Нортуга NRK.