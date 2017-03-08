Нортуг: Наказание Йохауг — пример для всей норвежской сборной
Норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал решение FIS обжаловать 13-месячную дисквалификацию его соотечественницы Терезы Йохауг в CAS.
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«Я считаю, что это наказание — показательный пример для всей норвежской сборной после двух случаев применения допинга, которые были. Это не является только личным наказанием Терезы, это пример для всех нас. Мне жаль её. Теперь ей придётся ещё жить в неведении решения CAS по апелляции FIS. На её месте мог оказаться я. И
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