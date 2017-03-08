Устюгов вырвал еще одну медаль

На этапе Кубка мира в Драммене традиционно доминируют хозяева — норвежцы, это подтверждается многолетней статистикой. Здесь у них расширенная квота на участие, поддержка своей публики и своя трасса, пусть и городская. Каждая медаль иностранцев здесь на вес золота. Не исключение и бронза Сергея Устюгова в индивидуальном спринте классикой. Посмотрите на первую шестерку в мужском финале — Сергей там единственный не норвежец.

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ СПРИНТ

Лидер сборной России проводит просто фантастический сезон и продолжает сохранять неплохую форму, несмотря на то, что Сергею уже дважды пришлось выходить на пик физических кондиций — во время «Тур де Ски» и на чемпионате мира в Лахти. На «Туре» Устюгов выиграть шесть гонок из семи возможных, а первенство планеты завершил с пятью наградами. Нынешний спринт был предпоследним в текущем розыгрыше Кубка мира. Заключительный старт сезона намечен в канадском Квебеке — поездку за океан Сергей может пропустить.

Хороший опыт борьбы с норвежцами на их территории Устюгов получил не так давно. Когда многие лыжники уехали на предолимпийскую неделю в Корею, наш лидер остался в Европе, и чтобы не остаться без соревновательной практики, пробежал на чемпионате Норвегии. Доподлинно неизвестно, насколько это помогло, но на этот раз Устюгов чувствовал себя в Драммене достаточно уверенно. Вопросом для болельщиков было лишь то, сумел ли он сохранить свои великолепные кондиции после завершения чемпионата мира, или же форма лыжника неминуемо пойдет на спад?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="da" dir="ltr">Brandsdal ??back on top in Drammen. Klaebo ??2nd and Ustiugov ??for 3rd. <a href="https://twitter.com/hashtag/skisprintdrammen?src=hash">#skisprintdrammen</a> <a href="https://t.co/FwlLuCR9m0">pic.twitter.com/FwlLuCR9m0</a></p>— Cross Country (@FISCrossCountry) <a href="https://twitter.com/FISCrossCountry/status/839513323209175043">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЕРЕВЯННАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ НОРТУГА

В четвертьфинале повод для беспокойства, пожалуй, был, но совсем небольшой. В своем забеге Устюгов не рвал жилы, и в какой-то момент даже казалось, что он может не пройти в полуфинал. Россиянин финишировал третьим, и его судьбу решало время, показанное на дистанции. К счастью, оно оказалось лучшим среди «лаки-лузеров» с солидным преимуществом — вся группа, в которой бежал Сергей, показала сильное время. В полуфинале Устюгов выглядел совсем иначе, захватил лидерство и уверенно завершил свой забег первым. А финал сложился вновь по другому сценарию.

Норвежец Йоханнес Клебо с первых метров начал уходить в отрыв от соперников, вслед за ним устремился Эйрик Брансдаль, дальше — Устюгов. Все шло к тому, что в таком порядке лидеры и финишируют. Но Брансдаль, видимо, был сильнее заряжен на победу и обошел своего соотечественника. Устюгову же пришлось побороться на финише, но своего он не отдал, оставив позади знаменитого Петтера Нортуга. Для норвежца четвертое место — лучший результат сезона в спринтерской дисциплине.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="no" dir="ltr">Northug vil guide Bendtner rundt i Trondheims uteliv: – Det går faktisk an å møtes på Downtown og ta en kaffe også <a href="https://t.co/lJoL08J0Q4">https://t.co/lJoL08J0Q4</a> <a href="https://t.co/ocekLmTPMF">pic.twitter.com/ocekLmTPMF</a></p>— Birger Løfaldli (@blofaldli) <a href="https://twitter.com/blofaldli/status/839532853721452544">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БИТВА ТИТАНОВ

Пожалуй, эмоций от этой бронзовой медали и не могло быть столько же, сколько от любой другой в Лахти. Но Сергей с каждой гонкой заставляет собой восхищаться все больше и больше. Да и концовка сезона получается весьма интересной. В зачете спринтеров теперь лидирует Клебо (369 очков), обогнавший итальянца Федерико Пеллегрино (331), Устюгов идет на третьей строчке (322). Заключительная гонка еще может повлиять на расстановку сил в этой таблице. В общем же зачете Кубка мира Устюгов идет вторым (1124 очков), уступая Мартину Йонсруду Сундбю (1448). Личное сражение между этим титанами ожидается в субботу на марафоне в Осло. Если Сергей не поедет в Квебек, этот старт может стать для него последним в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

В женских состязаниях интриги для российского болельщика было куда меньше. Россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова не сумели пробиться в полуфинал. Шансы были у Матвеевой, но время забега не позволило ей конкурировать с другими «лаки-лузерами». Зато весь пьедестал оказался в итоге без норвежек, в связи с чем местная публика не особо активно чествовала медалисток. Победу одержала шведка Стина Нильссон, которая благодаря медали приблизилась к норвежке Майкен Касперсен Фалле в борьбе за Малый спринтерский глобус. Второй результат — у финки Кристы Пармакоски, а третьей стала еще одна шведка Ханна Фалк. Матвеева — 16-я в итоговом протоколе гонки, а Белорукова — 22-я.