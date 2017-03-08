Устюгов вырвал еще одну медаль
Вслед за успешным чемпионатом мира Сергей Устюгов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Наш суперлыжник дал бой хозяевам на одной из самых непростых спринтерских трасс мира.
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На этапе Кубка мира в Драммене традиционно доминируют хозяева — норвежцы, это подтверждается многолетней статистикой. Здесь у них расширенная квота на участие, поддержка своей публики и своя трасса, пусть и городская. Каждая медаль иностранцев здесь на вес золота. Не исключение и бронза Сергея Устюгова в индивидуальном спринте классикой. Посмотрите на первую шестерку в мужском финале — Сергей там единственный не норвежец.
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ СПРИНТ
Лидер сборной России проводит просто фантастический сезон и продолжает сохранять неплохую форму, несмотря на то, что Сергею уже дважды пришлось выходить на пик физических кондиций — во время «Тур де Ски» и на чемпионате мира в Лахти. На «Туре» Устюгов выиграть шесть гонок из семи возможных, а первенство планеты завершил с пятью наградами. Нынешний спринт был предпоследним в текущем розыгрыше Кубка мира. Заключительный старт сезона намечен в канадском Квебеке — поездку за океан Сергей может пропустить.
Хороший опыт борьбы с норвежцами на их территории Устюгов получил не так давно. Когда многие лыжники уехали на предолимпийскую неделю в Корею, наш лидер остался в Европе, и чтобы не остаться без соревновательной практики, пробежал на чемпионате Норвегии. Доподлинно неизвестно, насколько это помогло, но на этот раз Устюгов чувствовал себя в Драммене достаточно уверенно. Вопросом для болельщиков было лишь то, сумел ли он сохранить свои великолепные кондиции после завершения чемпионата мира, или же форма лыжника неминуемо пойдет на спад?
ДЕРЕВЯННАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ НОРТУГА
В четвертьфинале повод для беспокойства, пожалуй, был, но совсем небольшой. В своем забеге Устюгов не рвал жилы, и в
Норвежец Йоханнес Клебо с первых метров начал уходить в отрыв от соперников, вслед за ним устремился Эйрик Брансдаль, дальше — Устюгов. Все шло к тому, что в таком порядке лидеры и финишируют. Но Брансдаль, видимо, был сильнее заряжен на победу и обошел своего соотечественника. Устюгову же пришлось побороться на финише, но своего он не отдал, оставив позади знаменитого Петтера Нортуга. Для норвежца четвертое место — лучший результат сезона в спринтерской дисциплине.
БИТВА ТИТАНОВ
Пожалуй, эмоций от этой бронзовой медали и не могло быть столько же, сколько от любой другой в Лахти. Но Сергей с каждой гонкой заставляет собой восхищаться все больше и больше. Да и концовка сезона получается весьма интересной. В зачете спринтеров теперь лидирует Клебо (369 очков), обогнавший итальянца Федерико Пеллегрино (331), Устюгов идет на третьей строчке (322). Заключительная гонка еще может повлиять на расстановку сил в этой таблице. В общем же зачете Кубка мира Устюгов идет вторым (1124 очков), уступая Мартину Йонсруду Сундбю (1448). Личное сражение между этим титанами ожидается в субботу на марафоне в Осло. Если Сергей не поедет в Квебек, этот старт может стать для него последним в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
В женских состязаниях интриги для российского болельщика было куда меньше. Россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова не сумели пробиться в полуфинал. Шансы были у Матвеевой, но время забега не позволило ей конкурировать с другими «лаки-лузерами». Зато весь пьедестал оказался в итоге без норвежек, в связи с чем местная публика не особо активно чествовала медалисток. Победу одержала шведка Стина Нильссон, которая благодаря медали приблизилась к норвежке Майкен Касперсен Фалле в борьбе за Малый спринтерский глобус. Второй результат — у финки Кристы Пармакоски, а третьей стала еще одна шведка Ханна Фалк. Матвеева — 16-я в итоговом протоколе гонки, а Белорукова — 22-я.
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