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8 марта 2017, 21:06 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Бьорген удивлена решением FIS обжаловать наказание Йохауг

Норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов (FIS) обжаловать в CAS дисквалификацию олимпийской чемпионки Терезы Йохауг, которую НОК Норвегии дисквалифицировал на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол.

«Я была очень удивлена, но FIS имеет право обратиться в CAS. Поэтому надо уважать такое решение.

Может ли Йохауг получить более суровое наказание? Сложно сказать. Это трудная ситуация для Терезы, которая вынуждена пребывать в неизвестности несколько месяцев», — приводит слова Бьорген NRK.
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