Бьорген удивлена решением FIS обжаловать наказание Йохауг

«Я была очень удивлена, но FIS имеет право обратиться в CAS. Поэтому надо уважать такое решение.



Может ли Йохауг получить более суровое наказание? Сложно сказать. Это трудная ситуация для Терезы, которая вынуждена пребывать в неизвестности несколько месяцев», — приводит слова Бьорген NRK.