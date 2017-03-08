Бьорген удивлена решением FIS обжаловать наказание Йохауг
Норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов (FIS) обжаловать в CAS дисквалификацию олимпийской чемпионки Терезы Йохауг, которую НОК Норвегии дисквалифицировал на 13 месяцев
из-за положительной допинг-пробы на клостебол.
«Я была очень удивлена, но FIS имеет право обратиться в CAS. Поэтому надо уважать такое решение.
Может ли Йохауг получить более суровое наказание? Сложно сказать. Это трудная ситуация для Терезы, которая вынуждена пребывать в неизвестности несколько месяцев», — приводит слова Бьорген NRK.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter