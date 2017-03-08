Шведская лыжница Нильссон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Драммене
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Шведская лыжница Стина Нильссон стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
В среду в финале Нильссон преодолела 1,2 километра за 3 минуты 7,57 секунды. Второе место заняла финка Криста Пярмякоски (отставание — 0,42 секунды). Тройку призеров замкнула еще одна шведская лыжница Ханна Фальк (+1,26).
Россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова завершили борьбу в четвертьфинале. Татьяна Алешина, Полина Некрасова, Алиса Жамбалова, Лилия Васильева не вышли из квалификации.
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