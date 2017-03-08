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8 марта 2017, 19:29 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке классическим ходом на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> занял третье место в спринтерской гонке классическим ходом на этапе Кубка мира в норвежском <span class=error>Драммене</span>. Увеличить
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В финале Устюгов уступил 3,28 секунды победителю норвежцу Эйрику Браннсдалу, который преодолел дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 39,35 секунды. Вторым стал еще один норвежец Йоханнес Клэбо (+2,55).

Россиянин Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале, Алексей Виценко и Александр Панжинский — в четвертьфинале. Глеб Ретивых, Антон Гафаров, Никита Крюков не вышли из квалификации.

В субботу в Осло мужчины выступят в масс-старте классическим стилем на 50 километров.
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