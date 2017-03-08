Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Драммене
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке классическим ходом на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
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В финале Устюгов уступил 3,28 секунды победителю норвежцу Эйрику Браннсдалу, который преодолел дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 39,35 секунды. Вторым стал еще один норвежец Йоханнес Клэбо (+2,55).
Россиянин Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале, Алексей Виценко и Александр Панжинский — в четвертьфинале. Глеб Ретивых, Антон Гафаров, Никита Крюков не вышли из квалификации.
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