Летающий лыжник Евгений Климов пропустит этап Кубка мира в Осло
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов пропустит ближайший этап Кубка мира, тренерский штаб принял решение дать ему отдохнуть, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
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Этап Кубка мира в норвежском Осло пройдет
«(Алексей) Ромашов, (Михаил) Назаров и (Александр) Баженов будут стартовать в Осло в индивидуальном старте. Климову мы дали отдохнуть, он уже к концу чемпионата мира был уставший. Он прилетит уже после Осло, будет стартовать Лиллехаммер, Тронхейм, Викерсунд. Вот там уже четыре человека, а здесь будет три. Командный старт в Осло пропускаем», — заявил Арефьев по телефону.
«Федерация определила, что чемпионат мира закончен, и надо обкатывать более молодых. Васильеву и Корнилову дали отдохнуть, практически сезон закончили они. Может быть, еще стартанут в финале Континентального кубка в Чайковском. Особых результатов сейчас ждать нечего, реально будем смотреть на вещи», — добавил тренер.
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