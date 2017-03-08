Летающий лыжник Евгений Климов пропустит этап Кубка мира в Осло

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Этап Кубка мира в норвежском Осло пройдет 10—12 марта . Климов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти дважды становился лучшим из россиян, заняв 20-е место на большом трамплине и 22-е — на среднем. Дмитрий Васильев и Денис Корнилов на обоих стартах финишировали в пределах первой тридцатки.

«(Алексей) Ромашов, (Михаил) Назаров и (Александр) Баженов будут стартовать в Осло в индивидуальном старте. Климову мы дали отдохнуть, он уже к концу чемпионата мира был уставший. Он прилетит уже после Осло, будет стартовать Лиллехаммер, Тронхейм, Викерсунд. Вот там уже четыре человека, а здесь будет три. Командный старт в Осло пропускаем», — заявил Арефьев по телефону.

«Федерация определила, что чемпионат мира закончен, и надо обкатывать более молодых. Васильеву и Корнилову дали отдохнуть, практически сезон закончили они. Может быть, еще стартанут в финале Континентального кубка в Чайковском. Особых результатов сейчас ждать нечего, реально будем смотреть на вещи», — добавил тренер.