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8 марта 2017, 18:22 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Японский могулист Хорисима победил на чемпионате мира по фристайлу

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Японский фристайлист Икума Хорисима победил в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада. Спортсмен набрал 88,54 балла.

Второе место занял Бенжамин Каве из Франции (87,11), третье — представитель Канады Майкл Кингсбери (82,85).

Россияне Андрей Махнев, Егор Ануфриев и Евгений Гедрович не смогли преодолеть квалификацию.

Чемпионат мира завершится 19 марта.
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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Австралийская фристайлистка Бриттени Кокс победила в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада. Спортсменка набрала 83,63 балла.
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