Японский могулист Хорисима победил на чемпионате мира по фристайлу

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Австралийская фристайлистка Бриттени Кокс победила в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада. Спортсменка набрала 83,63 балла.