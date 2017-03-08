Японский могулист Хорисима победил на чемпионате мира по фристайлу
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Японский фристайлист Икума Хорисима победил в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта
Сьерра-Невада. Спортсмен набрал 88,54 балла.
Второе место занял Бенжамин Каве из Франции (87,11), третье — представитель Канады Майкл Кингсбери (82,85).
Россияне Андрей Махнев, Егор Ануфриев и Евгений Гедрович не смогли преодолеть квалификацию.
Чемпионат мира завершится 19 марта.
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