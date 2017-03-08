Австралийская фристайлистка Кокс выиграла ЧМ в могуле, Пертахия — четвертая
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Австралийская фристайлистка Бриттени Кокс победила в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта
Сьерра-Невада. Спортсменка набрала 83,63 балла.
Второе место заняла Перрин Лаффон из Франции (82,51), третье — представительница Канады Жюстин
Россиянка Марика Пертахия стала четвертой (77,54), Регина Рахимова — шестой (75,77).
Позже в данной дисциплине награды разыграют мужчины, россияне в финал пробиться не смогли.
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