МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Японский фристайлист Икума Хорисима победил в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада. Спортсмен набрал 88,54 балла.