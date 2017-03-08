Российские могулистки Пертахия и Рахимова вышли в финал на ЧМ по фристайлу в Испании

Пертахия (75,52 балла) и Рахимова (75,09) в первой квалификации показали восьмой и девятый результаты соответственно.

В мужской квалификации никто из россиян не смог выйти в финал: Андрей Махнев (75,02) стал 25-м, Егор Ануфриев (72,38) — 30-м, Евгений Гедрович (71,88) — 31 — м.

Финалы в могуле у женщин и мужчин пройдут позже в среду.