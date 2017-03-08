Россияне завоевали серебро и бронзу в мужском спринте на ЧМ по лыжному ориентированию

Серебряным призером в спринте стал Андрей Ламов (Вологодская область), бронзовым — Сергей Горланов (Хабаровский край). Гонку выиграл швед Ульрик Нордберг.

В женском спринте победу одержала представительница Швеции Туве Александерссон, второй стала россиянка Полина Фролова, третьей — Салла Коскела из Финляндии.

За два дня чемпионата мира в активе сборной Швеции три золотые медали, на счету россиян — три серебра и одна бронза, у финнов — две бронзы.

В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимают участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки. Эксперты считают условия в Красноярске близкими к идеальным — комплекс со всех сторон окружен лесным массивом с различным рельефом, что позволяет спланировать интересные дистанции.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию является первым тестовым мероприятием зимней Универсиады-2019. Лыжное ориентирование вместе с фристайлом и хоккеем с мячом на предстоящей Универсиаде будет входить в дополнительную спортивную программу, обязательными видами являются биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, фигурное катание, керлинг и сноуборд.

Чемпионат завершится 12 марта. Красноярск уже принимал эти соревнования в 2000 году.