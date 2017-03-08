Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29009180/
8 марта 2017, 16:13 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Россияне завоевали серебро и бронзу в мужском спринте на ЧМ по лыжному ориентированию

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медаль в мужском спринте на чемпионате мира по лыжному ориентированию в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Серебряным призером в спринте стал Андрей Ламов (Вологодская область), бронзовым — Сергей Горланов (Хабаровский край). Гонку выиграл швед Ульрик Нордберг.

В женском спринте победу одержала представительница Швеции Туве Александерссон, второй стала россиянка Полина Фролова, третьей — Салла Коскела из Финляндии.

За два дня чемпионата мира в активе сборной Швеции три золотые медали, на счету россиян — три серебра и одна бронза, у финнов — две бронзы.

В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимают участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки. Эксперты считают условия в Красноярске близкими к идеальным — комплекс со всех сторон окружен лесным массивом с различным рельефом, что позволяет спланировать интересные дистанции.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию является первым тестовым мероприятием зимней Универсиады-2019. Лыжное ориентирование вместе с фристайлом и хоккеем с мячом на предстоящей Универсиаде будет входить в дополнительную спортивную программу, обязательными видами являются биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, фигурное катание, керлинг и сноуборд.

Чемпионат завершится 12 марта. Красноярск уже принимал эти соревнования в 2000 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Российские могулистки Пертахия и Рахимова вышли в финал на ЧМ по фристайлу в Испании

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Россиянки Марика Пертахия и Регина Рахимова успешно преодолели квалификационный барьер и вышли в финал соревнований по могулу на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Сьерра-Неваде (Испания).
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Мутко: матч сборных России и Чили пройдет на "ВЭБ-Арене" или в Черкизове

Матч открытия стадиона "Динамо" планируется провести в июне 2018 года

Моуринью: газон стадиона в Ростове-на-Дону нельзя назвать футбольным полем