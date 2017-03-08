Чупа и Агнцева стали 23-ми в общем зачёте КМ по фристайлу в хаф-пайпе
В Тине (Франция) прошёл заключительный этап Кубка мира по фристайлу в
хаф-пайпе, и стали известны победители в общем зачёте.
В мужских соревнованиях первенствовал француз
Фристайл. Кубок мира. Общий зачёт в хаф-пайпе
1. Кевин Роллан (Франция) — 239.
2. Бенуа Валентин (Франция) — 235.
3. Аарон Бланк (США) — 219…
23. Павел Чупа (Россия) — 30…
43. Роман Егоров (Россия) — 7.
44. Владимир Галайко (Россия) — 3.
Женщины
1. Мари Мартино (Франция) — 360.
2. Аяна Онозука (Япония) — 250.
3.
23. Полина Агнцева (Россия) — 38…
26. Валерия Демидова (Россия) — 36…
38. Елизавета Чеснокова (Россия) — 12.
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