Чупа и Агнцева стали 23-ми в общем зачёте КМ по фристайлу в хаф-пайпе

В мужских соревнованиях первенствовал француз Жан-Кевин Роллан, в женских — его соотечественница Мари Мартино. Лучшие из россиян, Павел Чупа и Полина Агнцева, заняли 23-е места.



Фристайл. Кубок мира. Общий зачёт в хаф-пайпе

1. Кевин Роллан (Франция) — 239.

2. Бенуа Валентин (Франция) — 235.

3. Аарон Бланк (США) — 219…

23. Павел Чупа (Россия) — 30…

43. Роман Егоров (Россия) — 7.

44. Владимир Галайко (Россия) — 3.



Женщины

1. Мари Мартино (Франция) — 360.

2. Аяна Онозука (Япония) — 250.

3. Анна-Лиза Дрю (США) — 225…

23. Полина Агнцева (Россия) — 38…

26. Валерия Демидова (Россия) — 36…

38. Елизавета Чеснокова (Россия) — 12.