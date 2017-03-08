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8 марта 2017, 10:46 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Чупа и Агнцева стали 23-ми в общем зачёте КМ по фристайлу в хаф-пайпе

В Тине (Франция) прошёл заключительный этап Кубка мира по фристайлу в хаф-пайпе, и стали известны победители в общем зачёте.

В мужских соревнованиях первенствовал француз Жан-Кевин Роллан, в женских — его соотечественница Мари Мартино. Лучшие из россиян, Павел Чупа и Полина Агнцева, заняли 23-е места.

Фристайл. Кубок мира. Общий зачёт в хаф-пайпе
1. Кевин Роллан (Франция) — 239.
2. Бенуа Валентин (Франция) — 235.
3. Аарон Бланк (США) — 219…
23. Павел Чупа (Россия) — 30…
43. Роман Егоров (Россия) — 7.
44. Владимир Галайко (Россия) — 3.

Женщины
1. Мари Мартино (Франция) — 360.
2. Аяна Онозука (Япония) — 250.
3. Анна-Лиза Дрю (США) — 225…
23. Полина Агнцева (Россия) — 38…
26. Валерия Демидова (Россия) — 36…
38. Елизавета Чеснокова (Россия) — 12.
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