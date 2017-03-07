ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду может пройти в Челябинской области

В совещании приняли участие в том числе и министр спорта РФ Павел Колобков, а также президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.



В ходе встречи обсуждалась возможность сделать ежегодным этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе в Челябинской области и подать заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду. Обе эти инициативы получили поддержку со стороны Павла Колобкова.



«В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа. У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS, на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать», — подвёл итоги встречи Курашов, которого цитирует официальный сайт Федерации фристайла России.