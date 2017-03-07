ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду может пройти в Челябинской области
Во вторник, 7 марта, в Министерстве спорта России прошла рабочая встреча, посвящённая перспективам проведения международных соревнований по фристайлу в Челябинской области.
В совещании приняли участие в том числе и министр спорта РФ Павел Колобков, а также президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
В ходе встречи обсуждалась возможность сделать ежегодным этап Кубка мира по фристайлу в
«В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа. У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS, на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать», — подвёл итоги встречи Курашов, которого цитирует официальный сайт Федерации фристайла России.
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