Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум.
Олимпийский чемпион Антон Кушнир не выступит на домашнем этапе Кубка мира по фристайлуЛидер белорусской команды сейчас проходит углубленное медицинское обследование, чтобы полностью восстановиться и вновь выступать за национальную сборную. Белорус Максим Густик занял второе место на этапе КМ по фристайлу в МосквеВ квалификации один из ведущих атлетов белорусской команды показал лучший результат среди всех участников, однако в решающей стадии соревнований Максим Густик исполнил прыжок, который оказался менее сложным, чем у соперника из Китая Хань Чжоу.
В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.
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