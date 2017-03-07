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7 марта 2017, 17:40 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>7 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусский фристайлист Антон <span class=error>Кушнир</span> пропустит чемпионат мира по лыжной акробатке сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум. Из-за проблем со спиной Антон Кушнир решил пропустить окончание сезона. Также ранее он не принял участия в этапах Кубка мира в спорткомплексе «Раубичи» и в Москве.

Олимпийский чемпион Антон Кушнир не выступит на домашнем этапе Кубка мира по фристайлуЛидер белорусской команды сейчас проходит углубленное медицинское обследование, чтобы полностью восстановиться и вновь выступать за национальную сборную. Белорус Максим Густик занял второе место на этапе КМ по фристайлу в МосквеВ квалификации один из ведущих атлетов белорусской команды показал лучший результат среди всех участников, однако в решающей стадии соревнований Максим Густик исполнил прыжок, который оказался менее сложным, чем у соперника из Китая Хань Чжоу.

В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.

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