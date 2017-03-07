Дуэль двоеборцев Власова и Агунова на Спартакиаде прервалась из-за травмы

У мужчин фаворитами считались пермяк Степан Власов и Денис Агунов из Подмосковья, которые славятся высокой скоростью на лыжне. Однако на сей раз Власов прекрасно выступил и в первом виде, неожиданно возглавив протокол после прыжков с трамплина. Это позволило ему без проблем удержать лидерство в 10-километровой гонке: на финише отрыв Власова от Агунова, который все-таки прорвался с шестого места на второе, составил минуту и 44 секунды.

Продолжиться в командном турнире дуэли этих двух двоеборцев было не суждено — Власов получил травму, и без него сборная Пермского края хоть и стала бронзовым призером, но проиграла победителям более четырех минут. Зато борьбу за победу подмосковной команде навязали питерцы. За два первых этапа они не только отыграли 58 секунд отставания, образовавшиеся после прыжков, но и вышли вперед! Впрочем, на третьем этапе свое решающее слово сказал Агунов. Он вернул сборной Московской области лидерство, которое она уже не упустила до конца эстафеты. Вместе с Агуновым чемпионами Спартакиады стали Максим Оленев, Александр Колганов и Виталий Шаршавин.

В соревнованиях женщин Анастасия Гончарова добыла золото по тому же «сценарию», что и Власов. Она лучше, чем ожидалось, выступила на трамплине, первой стартовала в гонке и на финише опередила всех почти на минуту.

VIII зимняя Спартакиада учащихся России.

Двоеборье. Чайковский

К95+10 км. Мужчины.

1. Власов (Пермский край).

2. Агунов (Московская обл.).

3. Галунин (Нижегородская обл.).

К65+3 км. Женщины.

1. Гончарова (Карсноярский край).

2. Глазунова (Санкт-Петербург).

3. Вайнерова (Санкт-Петербург).

К95+4×5 км. Мужчины. Командное первенство.

1. Московская область.

2. Санкт-Петербург.

3. Пермский край.