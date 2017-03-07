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7 марта 2017, 15:48 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Драммене

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на 14-й этап Кубка мира в Драммене (Норвегия), сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.

Этап пройдет 8 марта. Спортсмены будут состязаться в спринте классическим стилем.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Алексей Виценко, Антон Гафаров, Никита Крюков, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов.

У женщин на этапе выступят Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лилия Васильева, Наталья Матвеева, Полина Некрасова и Анна Нечаевская. Еще одно место в заявке займет Алиса Жамбалова или Елена Соболева.
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