Фристайлист Самородов выиграл Спартакиаду в дисциплине акробатика

Состязания по фристайлу проходят в Уфе. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 14−16 лет (2000 — 2002 годов рождения).

Победитель заработал 167,76 балла. Второе место занял также спортсмен из Башкортостана Руслан Катманов (143,11). Бронза у ярославского фристайлиста Даниила Вагина (140,34).

Самородов отметил, что фристайл в Башкортостане находится на высоком уровне. «Соперники были серьезного уровня, программа у них не самая легкая, многие прыжки у нас повторялись. Я даже не ожидал, что именно так получится, просто выполнил программу, которую наметил, и все, хотя ранее и участвовал на международных соревнованиях, но немного волновался здесь. Считаю, что акробатика у нас в республике на довольно солидном уровне, и продолжает развиваться», — сказал победитель.

Помимо Уфы, соревнования зимней Спартакиады-2017 проводятся в Белорецке (Республика Башкортостан), Сочи, Ульяновске, Перми, Саранске, Омске, Коломне (Московская область), Чайковском (Пермский край) и деревне Кононовская (Архангельская область).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.