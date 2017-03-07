Россияне завоевали серебро в первой гонке ЧМ по лыжному ориентированию в Красноярске

«Первой финишировала команда Швеции, серебро завоевала сборная России, которая все-таки опередила на последнем этапе финнов, ставших третьими», — сообщает ведомство.

В составе сборной России в эстафете выступали Полина Фролова и Андрей Ламов, шведов представляли Туве Александерссон и Эрик Рост, за финскую команду выступали Салла Коскела и Вилле Петтери Саарела.

В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимают участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки. Эксперты считают условия в Красноярске близкими к идеальным — комплекс со всех сторон окружен лесным массивом с различным рельефом, что позволяет спланировать интересные дистанции.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию является первым тестовым мероприятием зимней Универсиады-2019. Лыжное ориентирование вместе с фристайлом и хоккеем с мячом на предстоящей Универсиаде будет входить в дополнительную спортивную программу, обязательными видами являются биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, фигурное катание, керлинг и сноуборд.

Чемпионат завершится 12 марта. Красноярск уже принимал эти соревнования в 2000 году.