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7 марта 2017, 12:53 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Чемпион ОИ-2014 в биатлоне Антон Шипулин заявлен на ЧР по лыжным гонкам

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин заявлен на чемпионат России по лыжным гонкам, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Олимпийский чемпион биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> заявлен на чемпионат России по лыжным гонкам сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>). Увеличить
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Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске и с 8 по 9 апреля в Мурманской области. Шипулин заявлен от Свердловской области.

Чемпионат России по биатлону состоится с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.
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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России в составе Полины Фроловой и Андрея Ламова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате мира по лыжному ориентированию, который проходит в Красноярске. Спортсмены показали результат 36 минут 13 секунд, проиграв победителям 53 секунды.
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