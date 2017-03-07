Чемпион ОИ-2014 в биатлоне Антон Шипулин заявлен на ЧР по лыжным гонкам
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин заявлен на чемпионат России по лыжным гонкам, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 2 апреля в
Чемпионат России по биатлону состоится с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.
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