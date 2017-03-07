Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28997518/
7 марта 2017, 12:30 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сборная России стала второй в смешанной эстафете на ЧМ по лыжному ориентированию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России в составе Полины Фроловой и Андрея Ламова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате мира по лыжному ориентированию, который проходит в Красноярске. Спортсмены показали результат 36 минут 13 секунд, проиграв победителям 53 секунды.

Первое место заняла команда Швеции (35.20), третьими финишировали финны (+1.52). Следующая гонка состоится 8 марта, в этот день пройдет спринт.

Чемпионат мира завершится 12 марта. Турнир является первым тестовым мероприятием зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Легков выступит на чемпионате России, если CAS снимет с него отстранение до 20 марта

Легков выступит на чемпионате России, если CAS снимет с него отстранение до 20 марта

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин примут участие в чемпионате России в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит их отстранение до 20 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку

Новый состав наблюдательного совета РУСАДА будет утвержден 7 марта

Агент: хоккеисты "Сочи" Барулин и Хомицкий могут остаться в клубе