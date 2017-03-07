Сборная России стала второй в смешанной эстафете на ЧМ по лыжному ориентированию
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России в составе Полины Фроловой и Андрея Ламова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате мира по лыжному ориентированию, который проходит в Красноярске. Спортсмены показали результат 36 минут 13 секунд, проиграв победителям 53 секунды.
Первое место заняла команда Швеции (35.20), третьими финишировали финны (+1.52). Следующая гонка состоится 8 марта, в этот день пройдет спринт.
Чемпионат мира завершится 12 марта. Турнир является первым тестовым мероприятием зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
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