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7 марта 2017, 12:30 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Легков выступит на чемпионате России, если CAS снимет с него отстранение до 20 марта

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин примут участие в чемпионате России в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит их отстранение до 20 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Чемпионат России пройдет в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr> с 25 марта по 2 апреля. Увеличить
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CAS 21 февраля оставил в силе их временное отстранение, а также Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Из-за этого спортсмены не смогли участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, который проходил с 22 февраля по 5 марта. В воскресенье Вяльбе сообщила, что новое рассмотрение арбитражем дела лыжников состоится через одну-две недели.

«Мы надеемся, что эти санкции рано или поздно CAS рассмотрит. Было три даты рассмотрения дела — последняя датирована 20 марта, и мы надеемся, что все произойдет до этого времени, — сказала Вяльбе. — А так, конечно, никто из них не будет принимать участия в чемпионате страны».

Чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.
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