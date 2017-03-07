Легков выступит на чемпионате России, если CAS снимет с него отстранение до 20 марта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

CAS 21 февраля оставил в силе их временное отстранение, а также Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Из-за этого спортсмены не смогли участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, который проходил с 22 февраля по 5 марта. В воскресенье Вяльбе сообщила, что новое рассмотрение арбитражем дела лыжников состоится через одну-две недели.

«Мы надеемся, что эти санкции рано или поздно CAS рассмотрит. Было три даты рассмотрения дела — последняя датирована 20 марта, и мы надеемся, что все произойдет до этого времени, — сказала Вяльбе. — А так, конечно, никто из них не будет принимать участия в чемпионате страны».