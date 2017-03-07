Легков выступит на чемпионате России, если CAS снимет с него отстранение до 20 марта
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин примут участие в чемпионате России в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит их отстранение до 20 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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CAS 21 февраля оставил в силе их временное отстранение, а также Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
«Мы надеемся, что эти санкции рано или поздно CAS рассмотрит. Было три даты рассмотрения дела — последняя датирована 20 марта, и мы надеемся, что все произойдет до этого времени, — сказала Вяльбе. — А так, конечно, никто из них не будет принимать участия в чемпионате страны».
Чемпионат России пройдет в
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