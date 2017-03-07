FIS подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) подала апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение о 13-месячной дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Об этом говорится в заявлении FIS.
В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
В октябре 2016 года
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство и FIS намерены требовать увеличения срока.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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