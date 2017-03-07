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7 марта 2017, 9:27 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FIS подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) подала апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение о 13-месячной дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Об этом говорится в заявлении FIS.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В октябре 2016 года допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство и FIS намерены требовать увеличения срока.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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