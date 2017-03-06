МОК не будет обжаловать срок дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг

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Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2016 года ее допинг-проба дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Спортсменка заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее.

«Несколько дней назад мы получили письмо о том, что МОК не собирается подавать апелляцию на данное решение, — сказал Эрнст. — Мы надеемся, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) также не будет оспаривать дисквалификацию».

Ранее также сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока, решение FIS ожидается 7 марта.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».