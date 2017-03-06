Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28992086/
6 марта 2017, 23:47 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

МОК не будет обжаловать срок дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оспаривать срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Об этом сообщил менеджер спортсменки Йорн Эрнст, чьи слова приводит издание VG.

Ранее также сообщалось что Всемирное антидопинговое агентство и Международная федерация лыжного спорта намерены требовать увеличения срока. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2016 года ее допинг-проба дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Спортсменка заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее.

«Несколько дней назад мы получили письмо о том, что МОК не собирается подавать апелляцию на данное решение, — сказал Эрнст. — Мы надеемся, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) также не будет оспаривать дисквалификацию».

Ранее также сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока, решение FIS ожидается 7 марта.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
6 марта

Подозреваемый в коррупции Фредерикс выведен из рабочей группы IAAF по России

Боксер Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии