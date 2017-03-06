МОК не будет обжаловать срок дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оспаривать срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Об этом сообщил менеджер спортсменки Йорн Эрнст, чьи слова приводит издание VG.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2016 года ее
«Несколько дней назад мы получили письмо о том, что МОК не собирается подавать апелляцию на данное решение, — сказал Эрнст. — Мы надеемся, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) также не будет оспаривать дисквалификацию».
Ранее также сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока, решение FIS ожидается 7 марта.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter