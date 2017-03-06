Евгений Дементьев: Потенциал Устюгова еще не исчерпан

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УСТЮГОВ СОЗРЕЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛИДЕРОМ

— По медалям для нас получился самый успешный чемпионат мира за последние годы. А в целом по вашим личным ощущениям?

— Получил огромное удовольствие — очень порадовали и ребята, и девчонки в спринтерской эстафете и в спринте. Мужскую эстафету смотрел — видел только одну команду, Россию, остальные все убегали. Норвежцы были очень сильно испуганы. Было приятно видеть, как наши ребята бились и показывали, что на сегодня они хотят эту медаль. Это серебро ничуть не хуже золота — все отработали с полной самоотдачей. Приятно, что Сергей Устюгов полностью созрел, чтобы быть лидером и в нашей сборной, и в мире. У него все хорошо получается, поэтому я рад за него.

— Какие факторы сошлись, чтобы Сергей созрел именно в этом сезоне?

— Думаю, факторов много. Большую роль сыграл его переход в группу Маркуса Крамера, там коллектив подобрался хороший. И физически он был готов к старту. Но потенциал у Сергея не исчерпан, он огромный. Он голоден до побед.

— Ожидали, что Устюгов сможет взять медаль и в марафоне?

— За все предыдущие годы Сергей выступал на всех гонках, и с первой до последней — одинаково хорошо. Если выиграл первую, значит и во всех остальных был успешен. Я знал, что Сергей выступит хорошо в марафоне при наличии жесткой трассы. Единственный минус — трасса была ледянистая, при хорошем снеге результат был бы выше.

УДАЧА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ

— Удача была на этом чемпионате на нашей стороне.

— Она любит смелых. Я только рад, что все так получалось, но падения соперников не были определяющими. В скиатлоне Устюгов выглядел на голову сильнее в финишном створе, чем Сундбю. В эстафете до финиша еще оставалось 200 метров, спортсмены шли почти все вместе — на 99 процентов исход был бы в нашу пользу при таком финише, как у Сергея. Нельзя сказать, что эти падения были «бонусом», и если бы не они, не было бы медалей. К тому же, падения случаются, когда спортсмен устал или расфокусирован, значит, они были меньше готовы в тот момент.

— Норвежцы удивили в этот раз — у мужчин никто не взял личного золота, к примеру.

— Норвежцы на этом чемпионате выступили не так ярко, как в предыдущие годы. В эстафете мне вообще было жалко на них смотреть, когда они убегали от наших в таком испуге… Я просто радовался, когда парни с таким азартом и рвением работали.

— Есть и грустный момент — отстранение наших лыжников, которые также могли бы претендовать на медали. Когда вернут нам Легкова и других в строй, как считаете?

— К сожалению, не знаю, когда это все разрешится. Мне точно так же жалко, что это произошло — это полная несправедливость по отношению к каждому из ребят как к людям прежде всего. Никакой вины нет, ничего не доказано. Хочу верить, что это закончится как можно быстрее.

В ПХЕНЧХАНЕ ВЫСТУПИМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

— Верите, что мы способны повторить или улучшить результат Лахти в Пхенчхане-2018?

— Абсолютно в этом уверен. У нас очень хорошая команда мужская, да и женская — не в такой же степени, но девчонки хорошие подбираются.

— Как, кстати, оцените их выступление?

— Как зритель скажу, что понравилось выступление в спринте и в спринтерской эстафете. В этом году девчонки с самого начала сезона показывали такой же класс, как и на чемпионате мира. Были большие надежды и, к счастью, они оправдались.

— Елена Вяльбе сказала, что Крамеру достались готовые сильные спортсмены и превозносить его вклад до небес не стоит. Как считаете вы?

— Здесь не соглашусь с Еленой Валерьевной. Все же и прежде планы были написаны Маркусом. Сейчас у них очень хороший коллектив, который работает правильно. В нем есть хорошие человеческие отношения, которые всегда дорогого стоят. Думаю, роль Крамера в этом большая — он сумел создать атмосферу внутри коллектива, возможно, не обращая внимания на высказывания руководства или еще что-то. Думаю, дальше все будет в таком же ключе. Я и сам видел, общаюсь с Егором Сориным — мне нравится, что у них такое правильное видение жизненное, оценка самих себя, а также того, как двигаться и куда. Взять женский коллектив Крамера — вот были в этом году две группы, его группа на слуху — про девочек говорят, они бегут. Про другую группу мы вообще не слышим.

— Что скажете про Маркуса как личность — насколько многое его личные качества привносят в дело?

— Он очень взвешенный, позитивный человек, который ведет обсуждения с каждым спортсменам. Он может быть гибким, вводить коррективы с учетом сегодняшнего состояния по здоровью или еще чему-то. Это очень хорошо влияет на результат.

НУЖНЫ ХОРОШИЕ ЛЫЖИ И ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА

— Какие разговоры ходят в лыжных кругах об олимпийской трассе в Пхенчхане?

— Там длинные затяжные подъемы и спуски. Нужны обязательно хорошие лыжи, чтобы много на таких спусках не проигрывать. И физическая готовность, конечно. Наши ребята хорошо отработали на этих трассах, проверили, тренеры тоже зафиксировали все нюансы.

— Можно сказать, что трасса «наша»?

— По результатам да, выступили хорошо. По рассказам ребят и тому, что видел по телевизору, могу отметить, что длинные подъемы это «наше». Такие же были и в Сочи.

— То есть, предчувствия хорошие?

— Давайте не будем ажиотажа, все идет своим чередом. Если мы создадим нормальную атмосферу для ребят, то все получится хорошо.