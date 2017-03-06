Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28990018/
6 марта 2017, 19:04 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Нортуг сменит тренера после неудачного чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петер Нортуг объявил о прекращении сотрудничества с тренером Стигом Рюне Квееном.

Двукратный олимпийский чемпион 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам <span class=error>Петер</span> <span class=error>Нортуг</span> объявил о прекращении сотрудничества с тренером <span class=error>Стигом</span> <span class=error>Рюне</span> <span class=error>Квееном</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошедшем недавно чемпионате мира по лыжным видам спорта 31-летний норвежец занял пятое место в спринте и восьмое — в марафоне.

«То, что приносило успехи в последние годы, на сей раз не сработало. В таком случае нужно что-то менять», — сказал Нортуг в интервью Adressa.

Квеен отметил, что у него возникли разногласия с Петером ещё до старта чемпионата мира, поскольку звёздный лыжник не прислушался к совету специалиста и проводил на высоте больше тренировок, чем было рекомендовано.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»