Нортуг сменит тренера после неудачного чемпионата мира
Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петер Нортуг объявил о прекращении сотрудничества с тренером Стигом Рюне Квееном.
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На прошедшем недавно чемпионате мира по лыжным видам спорта 31-летний норвежец занял пятое место в спринте и восьмое — в марафоне.
«То, что приносило успехи в последние годы, на сей раз не сработало. В таком случае нужно
Квеен отметил, что у него возникли разногласия с Петером ещё до старта чемпионата мира, поскольку звёздный лыжник не прислушался к совету специалиста и проводил на высоте больше тренировок, чем было рекомендовано.
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