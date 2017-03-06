Нортуг сменит тренера после неудачного чемпионата мира

На прошедшем недавно чемпионате мира по лыжным видам спорта 31-летний норвежец занял пятое место в спринте и восьмое — в марафоне.



«То, что приносило успехи в последние годы, на сей раз не сработало. В таком случае нужно что-то менять», — сказал Нортуг в интервью Adressa.



Квеен отметил, что у него возникли разногласия с Петером ещё до старта чемпионата мира, поскольку звёздный лыжник не прислушался к совету специалиста и проводил на высоте больше тренировок, чем было рекомендовано.