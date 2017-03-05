Фристайлисты Томпсон и Лемен победили в ски-кроссе на заключительном этапе КМ

В большом финале Томпсон, которая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014, оказалась сильнее шведки Сандры Неслунд. Третье место заняла Фанни Смит из Швейцарии. Лемен в финале победил соотечественника Кристофера Дельбоско, а словенец Филип Флисар стал в итоговом протоколе третьим.

По итогам всех этапов малый Хрустальный глобус в ски-кроссе выиграли Томпсон (965 очков) и чемпион Олимпиады в Сочи француз Жан-Фредерик Шапюи (763).

Россиянин Игорь Омелин (137) стал в общем зачете 27-м, Сергей Ридзик (69) — 37-й, Семен Денщиков (68) — 38-й, Егор Коротков (23) — 46-й, Артем Костенко (10) -54-й.

В общем зачете среди женщин Анастасия Чирцова (289) — 14-я, Виктория Завадовская (45) — 26-я, Екатерина Мальцева (14) — 35-я, Майя Аверьянова (12) — 36-я, Анна Антонова (12) — 37-я.