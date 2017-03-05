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Мужская сборная не смогла завоевать ни одного личного золота. Кроме того, норвежские спортсмены не выигрывали медали высшей пробы на ЧМ по биатлону и горным лыжам. В последний раз такое произошло в 1970 году.

— Это скандал, ужасное выступление, — приводит VG слова Нортуга. — Норвежцы — лыжная нация, и мы должны были взять хотя бы одно золото. В этом нет никаких сомнений. Я мог бы сделать это, если бы был в форме. А так получается, что есть четыре разных победителя в четырех гонках. Но мы обязаны были выигрывать спринт и марафон, это наши виды.