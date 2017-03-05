Серебряный хэппи-энд Устюгова

Сергей Устюгов встал в один ряд с великими. Завоевать пять медалей на одном чемпионате мира из мужчин прежде удавалось лишь двум лыжникам — Бьорну Дэли в 1997-м и Петтеру Нортугу в 2011-м. Теперь в их ряду — 24-летний россиянин. Устюгов провел феноменальный чемпионат, сражаясь за победу в каждой из гонок, в которых принимал участие.

Медали в марафоне от Сергея ждали далеко не все. Разве что первый тренер спортсмена Иван Брагин был спокоен: «Когда я приезжаю, Сергей всегда с медалями, так что волноваться не надо», — успокаивал он нас. А вот сам Устюгов был далеко не так уверен в своих силах.

«Для меня даже попадание в десятку станет сюрпризом, — скромничал спортсмен накануне. — Я бежал “полтинник” на этапах Кубка мира лишь раз — и стал 36-м». Тогда в Осло Сергея «вырубило» очень быстро. На отсечке 3 км он был первым, а на 11,3 км — уже 44-м. После этого он, правда, еще участвовал в знаменитом «Югорском марафоне». И пришел к финишу пятым. Проиграв, например, биатлонисту Юрию Шопину. Но сейчас совсем другое дело. Во-первых, Устюгов находится в фантастической форме. Во-вторых, в Лахти, наконец, подморозило, а жесткая лыжня — идеальный вариант для Сергея. В-третьих, Иван Брагин был где-то на стадионе.

На отметке 5 км Устюгов был 41-м. В 7,5 секундах от лидера. На 6 км отставание выросло 10,8. Стало тревожно. Примерно в это же время попытался убежать от всех Андерс Глоерсен. За несколько километров он оторвался от всех где-то на 15 секунд. Тут же вспомнился побег Юхана Олссона на чемпионате мира-2013. Устюгов на тот момент был 17-м в 17,7….

Но уже на следующей временной отсечке мы выдохнули: на 11,1 км Устюгов был вторым и работал вместе с Алексеем Червоткиным. Все в порядке. Убежавшего норвежца общими усилиями «съели» довольно быстро. До середины дистанции все протекало спокойно. На 31,1 км лидирующая группа составляла 23 лыжника. Среди них было три россиянина. Не хватало только Седова, в которого въехали в самом начале гонки — и тем самым отбросили Петра в самый конец пелетона. Потом отсеялся и Мельниченко.

За 4 км до финиша в лидерах было 19 человек. Среди них, кстати, Нортуг. Начиная с Саппоро-2007, он не уезжал ни с одного из чемпионатов мира без золотых медалей. Забегая вперед, скажу, что в Лахти великий спортсмен остался без призовых мест….

За 1,2 км до финиша от этой группы убежали четыре спортсмена: Сундбю, Харви, Устюгов и чуть поодаль — Хейккинен. Сомнений в медали Сергея не было. Вопрос был в качестве. Подумалось, что как было бы символично, если бы россиянин стал «королем лыж» на глазах другого, пока еще действующего короля — Нортуга. Увы, на финише проворней оказался канадец Алекс Харви. У Устюгова снова серебро. Третье на этом чемпионате мира. Этот турнир оказался потрясающим в исполнении россиянина. Однозначно, главной звезды мужского пелотона в этом сезоне. За один чемпионат Сергей Устюгов стал одним из самых титулованных российских лыжников.

ТАКОГО ТУРНИРА НЕ БЫЛО ДЛЯ РОССИИ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ

Чемпионат мира получился для России великолепным. Для мужчин — и вовсе лучшим в истории. Никогда прежде выиграть больше трех медалей на таких турнирах наши спортсмены не получали. У нас есть безусловный лидер — Сергей Устюгов. Есть находящиеся в расцвете сил Александр Бессмертных и Андрей Ларьков, которых можно поставить в эстафету и которые «кусаются» за медали в личных гонках. Есть перспективные Алексей Червоткин и Александр Большунов. Есть опытные бойцы, как Никита Крюков. Наконец, есть титулованные Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов, но пока не закончит свое расследование по перепроверки сочинских проб комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) они так и будут находиться в подвешенном состоянии.

Уже не все беспросветно в женской команде. Есть медаль в командном спринте. Мы рассчитывали на призовое место Натальи Матвеевой в личном спринте. Очень здорово зарекомендовали себя Юлия Белорукова и Анастасия Седова. Если в биатлоне у нас принято годами обхаживать перспективных юниорок, сезонами ждать, когда им дадут шанс выступить хотя бы на этапе Кубка мира, то в лыжах бойких 22-летних девушек бросают в бой — и они выглядят очень достойно.

Подъем на пятом этапе командного спринта в исполнении Белоруковой — это просто фантастика. Седова чуть более трех месяцев назад дебютировала в Кубке мира, а на чемпионат мира ехала с намерением быть в десятке. И смогла! В скиатлоне Настя стала девятой, а в «разделке» 11-й, но в двух секундах от восьмого места. Девушки уверенно чувствуют себя не только на лыжне, но и в общении с журналистами. Никакой зажатости, зачастую присущей молодым российским спортсменам.

На этом чемпионате мира у России шесть медалей. В последний раз похожие показатели были в 2005-м, когда блистала Юлия Чепалова. С такими исходными данными команда Елены Вяльбе подходит к олимпийскому сезону. И в этом успехе нельзя не отметить роль самого президента. Она живет лыжными гонками. Юниоры второго эшелона, первые тренеры спортсменов, обслуживающий персонал — она знает каждого. Все ключевые решения принимаются ей. Вяльбе не стесняется брать инициативу на себя и ставить точку в сложных вопросах.

Во многих видах спорта руководители федераций порой навязывают тренерам свое мнение по составу, но всячески скрывают этот факт. Елена Валерьевна в этом смысле выгодно отличается от коллег — она честно признается, что последнее слово за ней, но при этом готова объяснять решения и признавать ошибки. Еще у Вяльбе многое строится на доверии. Вот пообещал Юрий Бородавко, что его подопечный Алексей Червоткин будет способен бороться за медали в марафоне — Алексею дали шанс. И какую замечательную гонку он выдал! Попросились девушки перед началом сезона в группу Маркуса Крамера — хорошо, пробуем.

ФАКТОР КРАМЕРА

Риск отдать такое количество спортсменов Маркусу Крамеру и его помощнику Егору Сорину оправдался. Все серьезные успехи по ходу нынешнего сезона связаны с выступлением его подопечных. Хотя понятно, что научить чему-то сверхновому того же Устюгова он за этот сезон не мог и в нынешних успехах Сергея есть заслуга всех тренеров, с которыми работал этот спортсмен. Главное достижение Крамера — создание уникальной атмосферы в мини-команде. Сам Маркус — всегда с улыбкой. О лыжах готов говорить часами.

Спортсмены, занимающиеся у него, признаются, что добродушие и готовность немецкого специалиста в любой момент объяснить ту или иную деталь в тренировочном процессе очень подкупают. У Крамера серьезные тренировки в плане объемов. Ведь и Изабель Кнауте с Рето Бургермейстером готовили Легкова и Черноусова к Сочи-2014 по его планам. Но при этом Маркус слышит спортсменов. И доверяет им. Это порождает аналогичную обратную реакцию. Огромное внимание Крамер уделяет технике. Он работал над ней и с Легковым, и с Устюговым. Не стесняется переучивать правильно держать палки 30-летнюю Наталью Матвееву. Мелочи и складываются в нечто большое.

Уже сейчас понятно, что в следующем сезоне группа Крамера будет ключевой в плане подготовки наших лыжников. И на чемпионате мира ходили слухи, что далеко не все, кто сейчас готовится у Маркуса, продолжит делать это и дальше. Во-первых, перед Олимпийскими играми важно не распыляться и уделять точечное внимание лидерам, а таковых у Крамера и Сорина уже немало. А, во-вторых, вероятно появление в этой группе еще нескольких очень именитых лыжников.

Владимир ИВАНОВ из Лахти.