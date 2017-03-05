Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира

В воскресенье Устюгов завоевал серебро в марафоне, которое стало для него пятой наградой на турнире. Ранее он победил в скиатлоне, командном спринте, стал вторым в личном спринте и эстафете.

«Я хочу сказать, что все свои медали я посвящаю отстраненным спортсменам. Петухов, Вылегжанин, Легков, Белов, мы сделали это! Теперь у каждого из них есть по медали с этого чемпионата», — сказал Устюгов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 февраля оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Данное промежуточное решение не позволило этим российским лыжникам принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. При этом КАС отметил, что по существу заявления россиян будут рассмотрены в ближайшее время.

Дело шестой отстраненной спортсменки Юлии Ивановой будет рассмотрено отдельно, поскольку она не претендовала на участие в чемпионате мира и не просила CAS об ускоренной процедуре.