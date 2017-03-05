Устюгов: У каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира
ЛАХТИ /Финляндия/, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов разделил все свои пять медалей чемпионата мира в финском Лахти с отстраненными партнерами по команде. Об этом он рассказал после окончания чемпионата мира.
В воскресенье Устюгов завоевал серебро в марафоне, которое стало для него пятой наградой на турнире. Ранее он победил в скиатлоне, командном спринте, стал вторым в личном спринте и эстафете.
«Я хочу сказать, что все свои медали я посвящаю отстраненным спортсменам. Петухов, Вылегжанин, Легков, Белов, мы сделали это! Теперь у каждого из них есть по медали с этого чемпионата», — сказал Устюгов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 февраля оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Данное промежуточное решение не позволило этим российским лыжникам принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. При этом КАС отметил, что по существу заявления россиян будут рассмотрены в ближайшее время.
Дело шестой отстраненной спортсменки Юлии Ивановой будет рассмотрено отдельно, поскольку она не претендовала на участие в чемпионате мира и не просила CAS об ускоренной процедуре.
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