Елена Вяльбе: Пусть лучше Устюгов станет «королем лыж» на Олимпиаде
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала итоги чемпионата мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это наш лучший чемпионат мира за последние годы, — констатировала Елена Вяльбе. — Поздравляю с этим всех наших болельщиков.
— Хотя бы на секунду перед турниром могли представить, что он сложится для нас так?
— Я всегда верю в своих спортсменов. Другое дело, что после Олимпиады в Сочи я больше не делаю медальных прогнозов. Здорово, что помимо Сергея Устюгова порадовали молодые девчонки и ребята. Всегда здорово, когда есть перспективы на будущее.
— Есть толика обиды, что Устюгову не удалось стать «королем лыж»?
— У него еще все впереди. Пускай лучше это случится на Олимпиаде.
— Юстина Ковальчик сказала, что для нее Сергей уже король.
— Давайте лет через пять будем присваивать ему звания и вешать корону.
— Специальный вопрос от преданного читателя «СЭ» Ивана Брагина. Первый тренер Устюгова спрашивает, возьмете ли вы его на Олимпиаду, ведь он всегда приносит удачу Сергею?
—
— Не боитесь, что на фоне не самого удачного для российского спорта зимнего сезона, именно на лыжников будут возлагаться самые большие надежды в олимпийский сезон?
— После Сочи-2014 вся наша большая зимняя семья очень сдружилась. Сани, бобслей, биатлон — все мы теперь реально одна семья и болеем друг за друга.
— Я к тому, что на вас теперь будет больше давления.
— А мы его принимать не будем. Нужно жить своей жизнью и спокойно готовиться к Олимпиаде.
— Одним из героев чемпионата мира стал Маркус Крамер. Согласны?
— Может, для вас, но для меня — нет. Что с его приходом такого вот случилось? Кроме двух девочек — Седовой и Белоруковой — его доли ни в чьих успехах нет. Все спортсмены пришли к нему с хорошим фундаментом. У Крамера — сливки нашего лыжного спорта. Сделать из них сметану, наверное, проще, чем из нулевого молока. А Сергей начал работать у Маркусу только в сентябре. Безусловно, именно он подвел его к Лахти. Но возносить Крамера до небес нужным не считаю. К хорошему это не приведет.
— Его функции в следующем сезоне останутся теми же?
— Безусловно. Никаких расширений полномочий не будет. Только команда несколько сократится.
— Если в Пхенчхане выступим также, будете счастливы?
— Следующий вопрос.
— Хоть
— Более чем недовольна выступление женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалевой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны. Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают.
— Никита Крюков примерно так и говорил
— Их всех кандидатов по характеру Сергею больше всех подходил Никита. Глеб Ретивых в «коньке» был неплох, но и он, и Антон Гафаров знали, что их кандидатуры рассматривались на командный спринт, только если бы они были шестерке в личном спринте. Индивидуальная гонка и эстафета — вещи разные. И как бы я когда не «плющила» Крюкова — а это было по делу — его бойцовский характер очень важен для командной борьбы.
— Многие, кстати удивились, когда узнали, что в марафоне не бежит Андрей Ларьков. Он же в отличной форме. Что случилось?
— Вот пусть ему позвонят и скажут: «Андрюха, ты дурак, что не побежал». Он вчера сам отказался! Мы с тренером пытались переубедить его. Больше того, я сказала, что, может быть, у него больше никогда в жизни не будет такой формы. Но он считает, что чувствует себя не так хорошо. Поставили Мельниченко. Ну, зато Андрюхе повезло — выступил на чемпионате мира. Очень обидно за Петю Седова. Американец, конечно, поступил некрасиво.
Владимир ИВАНОВ
из Лахти.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter