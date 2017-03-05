Елена Вяльбе: Пусть лучше Устюгов станет «королем лыж» на Олимпиаде

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— Это наш лучший чемпионат мира за последние годы, — констатировала Елена Вяльбе. — Поздравляю с этим всех наших болельщиков.

— Хотя бы на секунду перед турниром могли представить, что он сложится для нас так?

— Я всегда верю в своих спортсменов. Другое дело, что после Олимпиады в Сочи я больше не делаю медальных прогнозов. Здорово, что помимо Сергея Устюгова порадовали молодые девчонки и ребята. Всегда здорово, когда есть перспективы на будущее.

— Есть толика обиды, что Устюгову не удалось стать «королем лыж»?

— У него еще все впереди. Пускай лучше это случится на Олимпиаде.

— Юстина Ковальчик сказала, что для нее Сергей уже король.

— Давайте лет через пять будем присваивать ему звания и вешать корону.

— Специальный вопрос от преданного читателя «СЭ» Ивана Брагина. Первый тренер Устюгова спрашивает, возьмете ли вы его на Олимпиаду, ведь он всегда приносит удачу Сергею?

— Ха-ха. К счастью, Иван — не плюшевая игрушка и в чемпионат я его положить не смогу. Будем думать. Все-таки привезти на Олимпийские игры человека куда сложнее, чем сюда.

— Не боитесь, что на фоне не самого удачного для российского спорта зимнего сезона, именно на лыжников будут возлагаться самые большие надежды в олимпийский сезон?

— После Сочи-2014 вся наша большая зимняя семья очень сдружилась. Сани, бобслей, биатлон — все мы теперь реально одна семья и болеем друг за друга.

— Я к тому, что на вас теперь будет больше давления.

— А мы его принимать не будем. Нужно жить своей жизнью и спокойно готовиться к Олимпиаде.

— Одним из героев чемпионата мира стал Маркус Крамер. Согласны?

— Может, для вас, но для меня — нет. Что с его приходом такого вот случилось? Кроме двух девочек — Седовой и Белоруковой — его доли ни в чьих успехах нет. Все спортсмены пришли к нему с хорошим фундаментом. У Крамера — сливки нашего лыжного спорта. Сделать из них сметану, наверное, проще, чем из нулевого молока. А Сергей начал работать у Маркусу только в сентябре. Безусловно, именно он подвел его к Лахти. Но возносить Крамера до небес нужным не считаю. К хорошему это не приведет.

— Его функции в следующем сезоне останутся теми же?

— Безусловно. Никаких расширений полномочий не будет. Только команда несколько сократится.

— Если в Пхенчхане выступим также, будете счастливы?

— Следующий вопрос.

— Хоть что-то на этом чемпионате мира вас огорчило?

— Более чем недовольна выступление женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалевой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны. Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают.

— Никита Крюков примерно так и говорил когда-то, но после командного спринта благодарил вас за доверие. Почему все-таки решили поставить именно его?

— Их всех кандидатов по характеру Сергею больше всех подходил Никита. Глеб Ретивых в «коньке» был неплох, но и он, и Антон Гафаров знали, что их кандидатуры рассматривались на командный спринт, только если бы они были шестерке в личном спринте. Индивидуальная гонка и эстафета — вещи разные. И как бы я когда не «плющила» Крюкова — а это было по делу — его бойцовский характер очень важен для командной борьбы.

— Многие, кстати удивились, когда узнали, что в марафоне не бежит Андрей Ларьков. Он же в отличной форме. Что случилось?

— Вот пусть ему позвонят и скажут: «Андрюха, ты дурак, что не побежал». Он вчера сам отказался! Мы с тренером пытались переубедить его. Больше того, я сказала, что, может быть, у него больше никогда в жизни не будет такой формы. Но он считает, что чувствует себя не так хорошо. Поставили Мельниченко. Ну, зато Андрюхе повезло — выступил на чемпионате мира. Очень обидно за Петю Седова. Американец, конечно, поступил некрасиво.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.