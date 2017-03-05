Устюгов первым среди отечественных лыжников выиграл пять медалей на одном ЧМ

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На мировом первенстве в финском Лахти 24-летний спортсмен стал чемпионом мира в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Кроме того, в его активе серебряные медали в эстафете, марафоне (гонка свободным стилем на 50 км) и личном спринте свободным стилем.

Ранее в активе советских и российских лыжников на одном чемпионате мира было максимум три медали. Их завоевывали Вячеслав Веденин (1970), Владимир Кузин (1954), Павел Колчин (1958), Алексей Прокуроров (1997).

Известный советский лыжник Владимир Смирнов завоевал три и четыре медали на чемпионатах мира 1993 и 1995 годов, но выступал он уже за сборную Казахстана.

У женщин рекордсменкой среди отечественных спортсменок является Елена Вяльбе, которая на чемпионате мира 1997 года завоевала пять золотых медалей.