Крянин: Завершившийся в Лахти чемпионат мира стал турниром имени Устюгова

В заключительный день соревнований воспитанник югорской лыжной школы Устюгов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем. Для россиянина эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате мира. Ранее 24-летний спортсмен в Лахти стал чемпионом мира в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Кроме того, в его активе серебряные медали в эстафете и личном спринте свободным стилем.

«Серебро Устюгова в завершающей гонке чемпионата несомненно является успехом, но нам, конечно же, хотелось золота, — отметил Крянин. — Но, тем не менее, Сергей показал очень хороший результат. Победивший канадец Харви — очень сильный финишер, поэтому его первое место не случайно. После серебра в марафоне этот чемпионат мира можно назвать чемпионатом имени Устюгова, у которого что ни гонка, то медаль».

«Завершившийся чемпионат мира показал, что у нас есть и молодые ребята, которые способны решать серьезные задачи. Конечно, нужно еще работать, особенно женской команде. Но этот сезон вселяет в нас надежду, что представители российской лыжной школы будут в следующем сезоне бороться за олимпийские награды», — подытожил собеседник агентства.

Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.