Устюгов бился, а Сундбю сдался. Пятая медаль России на ЧМ-2017
В заключительной гонке чемпионата мира по лыжным видам спорта Сергей Устюгов стал
вице-чемпионом мира и вновь опередил норвежца Сундбю.
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Без чемпионов мира и Олимпиады
Если спросить поклонников лыжного спорта о том, какую гонку они любят вспоминать больше всего, то многие назовут заключительный марафон Олимпийских игр в Сочи. Безусловно, та гонка получилась невероятно интересной, а результат оказался просто впечатляющим. Легков, Вылегжанин и Черноусов тогда заняли три первых места, и в честь всех троих на церемонии закрытия Олимпиады прогремел российский гимн. Однако за три года, прошедших после того триумфа, ситуация несколько изменилась…
И снова нам приходится вспоминать пресловутый доклад Макларена и разгребать его последствия. Александр Легков и Максим Вылегжанин пропускают чемпионат мира
Лыжный марафон — это гонка с общего старта, в которой претендентов на победу всегда много. Но, как ни парадоксально, в их число в этот раз не входил действующий чемпион мира. Петер Нортуг, выигравший 50-километровую гонку классикой в Фалуне, провалил сезон 2016/17 года и в Лахти появился только благодаря личным лицензиям. Одним из фаворитов прославленный норвежец же считался скорее по инерции. Более серьёзными претендентами на победу были его соотечественники Сундбю и Холунд, финн Хейккинен, швед Хелльнер и швейцарец Дарио Колонья, пропустивший первую половину чемпионата мира, а потому полный сил и желания пополнить свою медальную копилку.
Норвежский беглец
Гонка началась для российской команды не слишком удачно. На первом же серьёзном спуске Пётр Седов столкнулся с австрийским лыжником и упал, сломав палку. А когда пытался подняться, в него на скорости врезался американский конкурент. Со второй попытки наш лыжник
У трёх других лыжников из сборной России дела шли неплохо. Сергей Устюгов на первом круге успел полидировать, рядом с лидерами держались и Червоткин с Мельниченко. А лучший результат по итогам первых пяти километров показал Петер Нортуг. Вообще норвежцы на первых кругах были очень активны: они предприняли сразу несколько попыток побега. Лучшая из них удалась Глоерсену, умчавшегося от основной группы в районе седьмого километра. Возможно, тактика быстрых побегов на ранних этапах гонки была направлена на помощь лидерам сборной Норвегии, но и россияне в этой ситуации не потерялись: на третьем круге Устюгов и Червоткин возглавили преследование и никому не уступали до тех пор, пока в конце четвёртого круга Глоерсена
Догнав беглеца, лидеры позволили себе чуть отдохнуть, и лыжники, отставшие от лидеров, воссоединились с головной группой, которая к середине дистанции насчитывала около 30 человек. Впрочем, норвежцы своим соперникам
Сундбю рвёт и мечет
На седьмом круге группу разрывать начали уже россияне. Алексей Червоткин явно чувствовал себя превосходно, а потому не стеснялся выходить в лидеры, ускоряться и испытывать соперников на прочность. С Сергеем Устюговым также всё было в полном порядке, а Андрей Мельниченко, похоже, держался в группе из последних сил. Когда лидеры чуть притормозили, ему удалось вернуться в число сильнейших, но было видно, как тяжело российскому спортсмену выдерживать общий темп.
35-километровую отметку спортсмены преодолели не торопясь. Но, похоже, это было лишь затишье перед бурей. Мартин Йонсруд Сундбю вышел на первое место и взвинтил темп, разорвав группу лидеров едва ли не пополам. И если Устюгов поддержал темп лидера, то Червоткин оказался лишь среди преследователей. В образовавшейся группе из десятка спортсменов оказалось четыре норвежца, причём без Нортуга, два швейцарца, француз, финн, британец и только один россиянин. Однако никто из этой десятки не был готов взять на себя бремя лидерства, и преследователи разрыв ликвидировали.
Норвежец сдался, россиянин — нет
40-километровую отметку на стадионе первым преодолел Сергей Устюгов, но норвежская банда с Сундбю во главе не стала отсиживаться за спиной российского лыжника, опередила его и вроде бы начала отрыв. Однако буквально через несколько десятков метров столь же стремительно сбросила темп и вернулась в общую группу. Безусловно, сборная Норвегии начала свои тактические игры. Но и россияне не собирались капитулировать: тот же Червоткин выбрался на первое место и не позволил пелотону пойти пешком. Сергей Устюгов вместе с норвежцами держался в десятке лучших.
Во время предпоследнего заезда на стадион в лидирующей группе держались 20 человек — все в пяти секундах. За четыре километра до конца гонки всё ещё было спокойно, да и за три, казалось, никто не готов вырваться вперёд, чтобы устремиться к победе. Сундбю всё это время лидировал, но шёл по дистанции в довольно спокойном темпе. Взорвалась гонка за два километра до финиша. Лидер сборной Норвегии
Темп лучшего трио удержал только финн Хейккинен — зрители на стадионе встречали своего соотечественника восторженными криками и аплодисментами. Казалось, ему будет невероятно сложно вмешаться в сражение за медали, однако на последних метрах дистанции сдал тот, от кого этого не ждали — Мартин Йонсруд Сундбю. На финишную прямую он заходил по малому радиусу и, несмотря на это, пропустил не только Устюгова, но и идущего позади Хейккинена. Россиянин попытался включить всю свою мощь и побороться за третье золото на чемпионате мира в Лахти, но канадец Харви на последних метрах дистанции был неподражаем и поставил золотую точку в турнире.
Таким образом, мужская сборная России завершила турнир с пятью наградами в шести гонках — это лучший результат команды в последние годы. В медальном зачёте наша команда даже превзошла норвежцев — у них шесть наград, но лишь одна золотая. И кто говорил, что норвежцы непобедимы? Браво, сборная России! Браво, Сергей Устюгов!
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