Устюгов выиграл серебро в лыжном марафоне на чемпионате мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержал канадец Алекс Харви (1:46.28,9), третьим стал финн Матти Хейккинен (отставание — 1,4 секунды).

Другой россиянин Алексей Червоткин занял 13-е место (+24,6), Андрей Мельниченко — 28-е (+3.54,4), Петр Седов — 31-е (+4.39,8).

Для Устюгова эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате мира. Ранее 24-летний спортсмен в Лахти стал чемпионом мира в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Кроме того, в его активе серебряные медали в эстафете и личном спринте свободным стилем.