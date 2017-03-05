Устюгов выиграл серебро в лыжном марафоне на чемпионате мира
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в финском Лахти. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 46 минут 29,5 секунды.
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Победу одержал канадец Алекс Харви (1:46.28,9), третьим стал финн Матти Хейккинен (отставание — 1,4 секунды).
Другой россиянин Алексей Червоткин занял 13-е место (+24,6), Андрей Мельниченко — 28-е (+3.54,4), Петр Седов — 31-е (+4.39,8).
Для Устюгова эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате мира. Ранее 24-летний спортсмен в Лахти стал чемпионом мира в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Кроме того, в его активе серебряные медали в эстафете и личном спринте свободным стилем.
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