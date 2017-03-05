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5 марта 2017, 11:03 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Итальянская горнолыжница Годжа выиграла этап Кубка мира в Чонсноне в супергиганте

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в супергиганте на этапе Кубка мира в южнокорейском Чонсноне.

Годжа преодолела дистанцию за 1 минуту 20,35 секунды. Второе место заняла американка Линдси Вонн (+0,04 секунды), третьей стала словенка Илка Штухец (+0,51).

Россиянки участия в соревнованиях не принимали.

Годжа ранее на этапе в Чонсноне победила в скоростном спуске.
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