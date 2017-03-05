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5 марта 2017, 0:57 | Зимние: Лыжный спорт | Lenta.Ru

Австрийский лыжник Хиршер в рекордный шестой раз выиграл Кубок мира

Австриец Марсель Хиршер стал первым лыжником в истории, выигравшем шесть Кубков мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шестой «Хрустальный глобус» он завоевал, победив на гигантском слаломе на этапе КМ в словенском Краньска-Горе. Гонка прошла в субботу, 4 марта. Второе место занял норвежец Лейф Кристиан Хауген, третий результат показал швед Маттс Ольссон.

В активе австрийца стало 1375 очков, он стал недосягаем для норвежца Хьетила Янсруда, с 871 очком занимающего второе место в общем зачете.

Пять Кубков мира помимо Хиршера завоевывал лыжник из Люксембурга Марк Жирарделли, выступавший в 1980−90 годы.

В женском лыжном спорте единственной обладательницей шести Кубков мира является австрийка Аннемари Мозер-Прель.
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