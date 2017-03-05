Устюгов стартует в марафоне на чемпионате мира за звание «короля лыж»

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24-летний спортсмен в Лахти стал чемпионом мира в командном спринте (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Успех в гонках на 30 км и 50 км на одном чемпионате мира позволит Устюгову стать «королем лыж». Последним такого успеха шесть лет назад добивался норвежец Петтер Нортуг, ранее две самые длинные дистанции на мировых первенствах выигрывали советский лыжник Владимир Кузин, швед Гунде Сван и финн Мика Мюллюля.

В Лахти на счету Сергея Устюгова также серебряные медали в эстафете и индивидуальном спринте, тогда как в гонке на 15 км классическим стилем он не стартовал.

По случаю успешного выступления на чемпионате мира Устюгов сбрил бороду. По его словам, старты, на которых он был сконцентрирован исключительно на победу, закончились, а в марафоне Сергей стартует по собственному желанию. Тренеры такой задачи перед ним не ставили. «Я хочу расслабиться и получить наслаждение от участия в гонке, просто выйти на старт и показать свой максимум», — рассказал Устюгов ТАСС.

Покоритель «Тур де Ски»

Сергей Устюгов в нынешнем сезоне блистательно выступил на престижной новогодней серии этапов «Тур де Ски», где победил в пяти гонках кряду, завоевав общий приз. Однако на победу в общем зачете Кубка мира, как и в спринтерских и дистанционных зачетах, он не претендует и не примет участия в финальном этапе сезона в канадском Квебеке 17—19 марта .

Главным конкурентом Устюгова во время марафонской гонки в Лахти будет норвежец Мартин Сундбю, который лидирует в общем и спринтерских зачетах Кубка мира, однако на чемпионате мира в Лахти пока не завоевал ни одной золотой медали в личных гонках. Сундбю победил в составе эстафетной команды, однако его борьба с Устюговым получилась заочной — лидеры сезона бежали разные этапы. Зато Устюгов опередил норвежца в скиатлоне, а на 15 км классическим стилем Сундбю уступил первое место финну Иво Нисканену.

Заключительная гонка чемпионата мира стартует в 15:30 мск. Помимо Устюгова, на старт выйдут его партнеры по сборной Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко.

Марафонская гонка на 50 км является самым престижным видом в лыжном спорте, в нынешнем сезоне она будет проведена лишь раз — на чемпионате мира. В прошлом сезоне гонка на 50 км свободным стилем с масс-старта состоялась на февральском этапе Кубка мира в Осло и завершилась победой Сундбю (Устюгов на старт не вышел). На предыдущем чемпионате мира в 2015 году в шведском Фалуне лыжники бежали 50 км классическим стилем, победу тогда одержал Нортуг.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи 50-километровую гонку свободным стилем выиграл российский лыжник Александр Легков, опередив на финише партнеров по сборной Максима Вылегжанина и Илью Черноусова.