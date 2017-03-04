Курашов: ФФР довольна бронзой Бурова на этапе КМ в Москве, он мог выиграть и золото

В субботу 18-летний Буров стал третьим на заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел на гребном канале «Крылатское». Еще один россиянин Станислав Никитин не смог стартовать в финале соревнований после падения на тренировке, в итоге он занял 12-е место.

«Оцениваю выступление нашей сборной на домашнем этапе Кубка мира как хорошее, мы завоевали бронзовую медаль. Вся федерация довольна. Для Максима Бурова третье место — не максимум. Он мог сегодня стоять и на первом месте, но это спорт. Очень сложные погодные условия, трасса, очень сложный снег. Третье место нашего молодого перспективного спортсмена — это очень хороший результат для его возраста», — сказал Курашов в телефонном разговоре.

Россиянка Александра Орлова на домашнем этапе Кубка мира заняла четвертое место, Кристина Спиридонова — шестое, а Любовь Никитина, не сумевшая преодолеть квалификацию, — 17-е.

«У Спиридоновой был хороший прыжок, у Орловой тоже. Немного не дотянули. Но они очень молоды еще, как и вся команда акробатов. Девочки выступили удовлетворительно. Рассчитывали, что и Любовь Никитина пройдет в финал, но это спорт, ничего тут не поделаешь. В целом результатом сборной России мы довольны, есть медаль у команды. Это обнадеживающий результат перед чемпионатом мира», — сказал Курашов.